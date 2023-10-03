Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği Aydın Şube Başkanı Arif Kunur, gazeteci Kazım Yörükçe'nin darp edilmesine tepki gösterdi.

Yörükçe'nin haber takibi sırasında darp edilmesi ve emniyet güçlerinin olaya kayıtsız kalmasına tepki gösteren Arif Kunur, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Kunur açıklamasında şunları bildirdi: "Şiddetle kınıyoruz...Gazetecilerin tek amacı kamuoyunu bilgilendirmektir. Bu uğurda yeri gelir hakaret işitiriz, yeri gelir fiili saldırıya uğrar, yeri gelir bulunduğunuz yerden kovuluruz ama mesleğimizden asla ama asla taviz vermeyiz. Bugün Aydın Adliyesi önünde sadece görevi gazetecilik olan ve onca zorluğa rağmen mesleğini yapmaya çalışan Aydınlı Gazeteci Kazım Yörükçe, Aydın Adliyesi çıkışında müşteki yakınları tarafından saldırıya uğramış ve darp edilmiştir. Meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıyı gerçekleştiren kişiler hakkında kolluk kuvvetleri tarafından yasal işlemin ivedilikle yapılmasını istiyoruz. Bizleri kahreden elim yönü ise bu olayların adliye polisinin gözünün önünde yaşanmasıdır. Meslektaşımız Kazım Yörükçe, kendisine yapılan saldırı sonrasında polis memurlarına gazeteci olduğunu ve saldırıyı gerçekleştiren kişiler hakkında şikayetçi olduğunu belirtmesine rağmen görevli memur işlem yapacağına "Buradan uzaklaşsan iyi olur" şeklinde cevap vermiştir. Meslektaşlarımızın bu tür saldırı olaylarında kolluk kuvvetleri tarafından olay yerinden uzaklaştırmak yerine önce gazetecilerin güvenliğini sağlamak, sonrasında ise talepleri doğrultusunda işlem yapmaktır. Meslektaşımıza uygulanan bu keyfi uygulamanın sorumlularını görevlerini yapmaya davet ediyor, Aydın Valisi Sayın Yakup Canbolat'ın ve Aydın il Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'nin takipçisi olmasını bekliyoruz."