CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı, yaptığı açıklamada, basın mensuplarına yönelik her türlü şiddetin karşısında olduklarını bildirdi.Bayırlı, " Basın özgürlüğü demokrasinin temel taşlarından biridir ve basın mensuplarının güvenliği büyük önem taşımaktadır. Gazetecilere yönelik şiddet kabul edilemez ve bu tür olaylar demokratik değerlerimize zarar verir. Basın mensuplarına yönelik her türlü şiddeti kınıyoruz.Umarız ki bu tür olaylar bir daha yaşanmaz ve basınımız güven içinde görevini yapabilir."