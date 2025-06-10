Sivas’ın termal turizm merkezlerinden Sıcak Çermik’te bakımsızlık nedeniyle yıllardır kapalı durumda bulunan aquapark önümüzdeki günlerde yeniden hizmete girecek. SİVAS (İGFA) - Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un talimatıyla başlatılan kapsamlı tadilat, yenileme ve güvenliği artırma çalışmalarında sona gelindi. Sıcak Çermik’i termal turizm merkezi yapma yolunda en önemli projelerden biri olan Aquapark Sağlık, Spor ve Eğlence Merkezi yıllardır âtıl durumda bekliyordu. Merkezin içindeki birçok tesis bakımsızlık nedeniyle hizmet veremez durumdaydı.

Başkan Uzun’un talimatları sonrası başlayan çalışmalar kısa sürede tamamlandı ve tesis hizmete hazır hale getirildi.

AQUAPARK İÇİN CANKURTARAN ALIMI YAPILACAK

Öte yandan Sıcak Çermik Aquapark için profesyonel cankurtaran, havuz suyu operatörü ve makine mühendisi istihdamı için de İş-Kur üzerinden ilan yayınlandı.

11 Haziran Çarşamba gününe kadar müracaatını yapan kadar gerekli şartları sağlayan ve başvuruda bulunan adaylar Özbelsan AŞ İnsan Kaynakları tarafından uygulamalı mülakata tabi tutulacak.

Mülakat sonrası başarılı bulunan 6’ı kadın toplam 12 Cankurtaran, 2 Havuz Suyu Operatörü ve 1 Makine Mühendisi Sıcak Çermik Aquapark tesislerinde işbaşı yapacak.

SICAK ÇERMİK FARKLI YÜZÜYLE SEZONA HAZIR

Sezona yenilenmiş yolları ve peyzajı, artırılmış yeşil alanları, sosyal donatıları ve güçlü bir ekiple girmeye hazırlanan Sıcak Çermik’e ayrıca açık havuzlar da yeniden kazandırılacak.

Kadın-erkek ayrı açık havuzlar için de çalışmaların başladığı ve çok eski bir kültür olan açık havuz keyfinin yeniden başlayacağı bildirildi.