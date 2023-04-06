Türk Patent ve Enstitüsü tarafından tescillenen Söke Pidesi Coğrafi İşaretli Tescil Belgesi Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, tarafından coğrafi işaret sözleşmesi imzalanarak işletmelere verilmek üzere Lokantacılar Odası Başkanı Şeref Başar’a teslim edildi. Tescil belgesi, “Siz hiç coğrafi işaretli söke pidesi denediniz mi” ibareli tablo pidecilerin dükkânlarını süsleyerek, tadanları kendine hayran bırakan Söke Pidesini üreten kurumlara dağıtılarak görünürlüğü ve tanıtımını arttıracak.



Borsa Başkanı Nejat Sağel konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği ile belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanır. Söke Ticaret Borsası olarak ilçemize gelen misafirlerimize coğrafi işaretli Söke pidemizi tatmaları gerektiğini söylüyor ve kendilerine muhakkak ikram ediyoruz. Düşündük ki bu tabloları pidecilerimizin dükkanların da yer vererek turistik gezi ile gelen misafirlerimizin de Söke Pidemize tercih sebebini arttırabiliriz. Pide lokantasına giren bir kişinin bu tabloyu gördükten sonra başka bir çeşit pide siparişi vermek yerine coğrafi işaretli pidemizi tercih edeceğini öngörerek bu şekilde bir tablo hazırladık ve Lokantacılar Odası Başkanımız Şeref Bey’e taktim ettik. Kendisi Pide lokantalarına dağıtımını sağlayacak katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Coğrafi işaretin hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyorum” dedi.