Turizmin göz bebeği Kuşadası’nda, Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Her gün düzenli olarak kent genelinde temizlik yapan ekipler, belirlenen program dahilinde de farklı mahallelere yoğunlaşıyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin son durağı Atatürk Bulvarı ile Türkmen Mahallesi oldu. Çalışmada ekipler önce dünkü sağanakta sahil bandında biriken kum, moloz ve yabancı maddeleri temizledi. Ardından Türkmen Mahallesi’ne geçerek cadde, sokak ve meydanları insan sağlığı ve çevreye zarar vermeyen deterjanlar kullanılarak köpüklü suyla yıkandı. Ayrıca galvanizli ve yer altına monte edilmiş çöp konteynerleri de yüksek sıcaklıktaki su ve özel solüsyonlar aracılığıyla kir ve kokudan arındırıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, cadde ve sokakların yanı sıra parklarda ve yeşil alanlarda da detaylı hijyen ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. Çocukların ebeveynleri ile birlikte steril bir ortamda eğlenceli vakit geçirebilmeleri için ekipler tarafından başta oyun grupları, spor aletleri ve kent mobilyaları hijyenik hale getirildi.