Çerçioğlu, İtfaiye Dairesi Başkanı Taner Günhan’a ve beraberindeki itfaiyecilere nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Çerçioğlu, itfaiyecilerin İtfaiyecilik Haftalarını kutlayıp günün her saati göreve hazır olan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile gurur duyduklarını söyledi.



Çerçioğlu, Aydın İtfaiyesi’nin bu yıl da özellikle yaz aylarında artış yaşanan yangınlara en hızlı müdahale eden ekiplerden birisi olduğunu söyledi. Çerçioğlu, yüksek sorumlulukla görev alan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ni her zaman modern araçlarla modernize etmeye devam edeceklerini ifade etti.