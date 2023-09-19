Yeni pamuk alım sezonu için tüm hazırlıklarını tamamlayan Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi’ne ilk pamuk teslimi yapıldı. Güllübahçe TARİŞ tesislerine yapılan teslimatı sosyal medya sayfasından duyuran kooperatiften; “Her yeni sezon, aynı zamanda birlik ve dayanışma sezonudur. 2023-2024 pamuk alım sezonuna daha büyük bir başarı, daha fazla bereket ve daha fazla hayır dileğiyle başlıyoruz. Tesislerimize 2023-2024 sezonunun ilk makineli hasat pamuğu teslim edilmiştir. Pamuk alım sezonunun tüm değerli ortaklarımız ve üreticilerimiz için bolluk, bereket ve hayırlara vesile olmasını diliyoruz” açıklaması yapıldı.

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer; yeni sezonun TARİŞ’e, tüm üretici ortaklarına ve çiftçi camiasına hayırlı olmasını diledi. Başkan Özer; “Söke TARİŞ olarak her sezon olduğu gibi bu sezondaki alım politikamızla da ortak ve üreticilerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.



