Söke’de makilik alan yangını korkuttu

Aydın’ın Söke ilçesi Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan sarp kayalık alanda yangın çıktı. Gaye Sanayi Sitesi karşısında bulunan arazide kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın hızla ağaçların bulunduğu makilik alana ulaştı. İhbar üzerine polis, İtfaiye ve Orman işletmeye bağlı ekipler alana gelirken söndürme çalışması başlattı. Karadan yapılan yangın söndürme çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğüne ait uçak ve helikopterler de havadan destek verdi.

Yangının çıkış nedeni bilinmezken, yol kenarına atılan bir izmaritten olabileceği belirtildi. Söke-Milas karayolu üzeri aynı alanda çıkan bu sezonki üçüncü yangın oldu. Yangın ekiplerin yerinde ve zamanında müdahalesi ile söndürüldü.