Kuşadası Belediyesi, önümüzdeki aylarda etkili olması beklenen yağışlar öncesinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmada yağışlardan etkilenme olasılığı yüksek cadde ve sokaklarda belirlenen noktalara yağmur suyu hattı döşeniyor. Kısa bir süre önce alt ve üstyapısı yenilenen Cumhuriyet Mahallesi’nde çalışmalarını tamamlayan ekipler son olarak Değirmendere Mahallesi’nde yer alan 3512 sokakta üst yapı yenileme çalışmalarının ardından yağmur suyu hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler çalışmalarına Türkmen, Hacıfeyzullah ve Dağ Mahallelleri ile devam edecek.

“BİZİM İÇİN HEMŞEHRİLERİMİZİN HER KOŞULDA KONFORU ÖNEMLİ”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, her daim kent sakinlerinin konforunun öncelikli olduğuna değinerek “Göreve geldiğimiz ilk günden beri kentimizin sorunlarını kalıcı ve uzun vadeli çözüme kavuşturmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda kentimizin dört bir yanında alt ve üst yapı çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz yaklaşan kış mevsimi öncesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı belirli noktalarda ilave yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına yoğunluk verdi” dedi.