Söke’de görev yapan öğretmenlerden ve Sökeli gönüllülerden oluşan ekip, Aydın AFAD tarafından 4-8 Eylül 2023 tarihlerinde bir hafta süresince verilen zorlu eğitimi başarı ile tamamladı.

SÖTAK Projesi Söke Kaymakamlığı, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği tarafından yürütülüyor. Söke’de AFAD gönüllüleri sayısını artırmak, gerek gönüllülere, gerekse diğer STK’lara örnek olmayı hedefleyen projede Söke ve çevresindeki afetler başta olmak üzere ülkemizdeki olabilesi afetlerde görev almak hedefleniyor. SÖTAK ikinci gönüllü grubu için talep alma çalışmalarını da sürdürüyor. SÖTAK, Proje Yönetim Kurulu ise şu şekilde oluşturuldu: Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü; Mustafa Polat, Sami Kocakaya, Murat Çal. Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği; İsmail Caner Genç (Dernek Başkanı), Prof Dr. Fatma Neval Genç ( Başkan Yardımcısı), Ferit Çandır (Sayman) Proje Saha Ekibi: Proje Koordinatörü: Berzan Ekincioğlu (SHFAL Ed. Öğr.) Murat Bozkurt; Cafer Efe Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni. Bülent Karayel; Fevzipaşa Ortaokulu Türkçe öğretmeni Hüseyin Güngörmüş; Behiye Hanım Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni.

Sötak Arama Kurtarma Ekibi Gönüllüleri ise Ahmet Bor, Aydın Aslantürk, Simfel Bahçevan, Ayhan Türk, Berzan Ekincioğlu, Bülent Karayel, Bülent Gül, İsmail Caner Genç, Cavit Emli, Cemal Tarık Yaman, Fahri Kuba, Haydar Kablan, Hüseyin Güngörmüş, Kadir Erman, Murat Bozkurt, Murat Taş, Mustafa Melih Yorgalı, Melek Daysak, Reşat Avcı, Seda Gül, Songül Ölek, Sema Beyaz, Prof.Dr. Fatma Neval Genç, Ertürk Küçükoğlu isimlerinden oluştu.

Söke Tarih Araştırmaları ve Kültür Değerlerini Koruma Derneği Başkanı İsmail Caner Genç yaptığı açıklamada; “Söke de bir ilk olan Sötak Arama Kurtarma Ekibine verdikleri destek için Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı’ya, Söke Kaymakamlığına, Söke Kaymakamlığı Kalem Müdürü Mahir Nalbantoğlu’na, Aydın AFAD Eğitim Müdürü Sinan Can’a, bir hafta boyunca yorulmadan verdikleri eğitim için Aydın AFAD eğitim uzmanları Muhsin Can’a, Kemal Topal’a teşekkür ederiz” dedi.