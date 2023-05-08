Genç Parti Milletvekili Adayı Mehmet Salcı, seçim çalışmaları kapsamında Koçarlı ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Koçarlı sokaklarında dolaşarak vatandaşların durumunu kendilerinden dinleyen Mehmet Salcı, Çakırbeyli mahallesinde pazar ziyareti yaparak görüşmelerini sürdürdü.

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Çakırbeylililer, özellikle alt yapı ve ekonomik problemlerden dert yanarken Mehmet Salcı, Genç Parti’nin bu konulardaki planlarını tek tek vatandaşlara anlattı, milletvekili seçimlerinde partisine destek istedi.

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Genç Parti Milletvekili Adayı Mehmet Salcı, Çakırbeyli’de yaptığı görüşmeler sonrası bir değerlendirme de yaptı.

“Sorun varsa çözüm de vardır”

Mehmet Salcı, “Vatandaşlar yıllardır aynı problemlerden dert yanıyor. Maalesef zaman geçse de problemlerine çözüm bulacak bir yönetim olmadı. Ancak bunlar çözülmeyecek problemler değil. Biz Genç Parti olarak ne yapacağımıza çoktan karar verdik, planımızı yaptık. Burada Çakırbeylili vatandaşlara da çalışmalarımız hakkında bilgi verdim. Sorun varsa çözüm de vardır. Bu sorunların hepsini en kısa sürede çözeceğiz. Yeter ki bize sandıkta desteklerini göstersinler. Bize verdikleri destek boşa gitmeyecek” dedi.

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Genç Parti Milletvekili Adayı Mehmet Salcı, vatandaşların destek mesajlarını alarak ilçeden ayrıldı.  

Haber: Ebru Paksoy

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