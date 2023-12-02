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Kocaeli Gölcük Belediyesi tarafından Kervansaray’da düzenlenen etkinlikte TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, gençlere tecrübelerini anlattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi, gençlerin geleceğine yön vermek, gelişimlerini doğru yönde etkilemek amacıyla etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda aslen Gölcüklü olan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan ve Moderatör, Gazeteci Yiğit Özcan'ın katılımı ile gelecekle iletişim başlığında: “Diksiyon, beden dili ve gençler için hayatla iletişim” konularıyla, Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda eğitim paneli düzenlendi.

KİŞİSEL GELİŞİM KONUSUNDA GENÇLERE YOL GÖSTERDİ

Panele Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, öğretmenler ve lise öğrencileri katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen panelde ünlü spiker Arıkan, tecrübelerini aktardığı gençlere kişisel gelişimleri konusunda dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgiler verdi.

BAŞKAN SEZER KATILIMCILARA TEŞEKKÜR ETTİ

Panelde söz alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise gençlere yönelik çalışmalara devam edeceklerini söyleyerek katılımları için Erdoğan Arıkan, Yiğit Özcan ve katılan tüm öğrencilere teşekkür etti.