Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Aydın için yapılan yağış ve fırtına uyarısının ardından Kuşadası’nda dün gece şiddetli sağanak etkili oldu. Kuşadası Belediyesi de Başkan Ömer Günel’in talimatıyla kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için uyarının yapıldığı ilk andan itibaren tüm ekipleriyle sahaya indi. Teyakkuza geçen ekipler, özellikle trafik akışının yoğun olduğu sahil bandı, Güvercinada Caddesi ile Ege, Cumhuriyet ve Kadınlar Denizi mahalleleri olmak üzere kentin farklı noktalarında yaşanan aksaklıklara anında müdahale etti.

YENİ İMAL EDİLEN YAĞMUR SUYU IZGARALARI OLASI TAŞKINLARI ÖNLEDİ

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince daha önceden belirlenen yerlerde yeni imal edilen yağmur suyu ızgaraları ve kanalları olası su taşkınların önüne geçti. Acil Müdahale Birimi ekipleri, yabancı maddeler nedeniyle tıkanan yağmur suyu kanalları ve mazgalları temizledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise yollara devrilen ağaçları kaldırdı. Kuşadası Belediyesi’nin çalışmaları kent sakinleri tarafından takdirle karşılandı.