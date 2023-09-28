Jandarma öğrencilere emniyet kemerinin önemini anlattı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaların azaltılması, emniyet kemeri takma oranının yaygınlaştırılması ve trafik bilgisinin oluşturulması amacıyla çalışma başlattı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı’nın Emniyet Kemeri Simülasyon aracı ile Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi Yamalak ilköğretim ve Ortaokulu’nda çocuklara ve yetişkinlere emniyet kemerinin önemi ve temel trafik kuralları hakkında 210 öğrenci ve 102 yetişkin olmak üzere toplam 312 vatandaş bilgilendirildi. Faaliyete katılan öğrenci ve vatandaşlara boyama kitabı, fosforlu yelek, kırmızı düdük, broşür, afiş, doküman ve çeşitli materyal dağıtımı yapıldı.



