Aydın’ın önemli bölgelerinden olan Çine Ovası’nda Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çine Ovası’nı modern borulu sistem ile sulama imkanı sağlayacak olan Aydın Çine Sulaması 2. kısım inşaatında çalışmalar hız kesmiyor. Projenin tamamlanması ile birlikte Çine Ovası’nda bulunan 66 bin 800 dekar zirai arazinin modern borulu sistem ile sulanması sağlanacak. Bu çerçevede yer altına indirilen sulama borularının montajı yapılıyor.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Aydın’ın Çine Ovası’nda 66 bin 800 dekar tarım arazisini modern borulu sulama sistemi ile sulama imkanı sağlayacak olan Çine Sulaması 2. Kısım inşaatında sulama borularının montaj çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölge Müdürümüz Emrah Köleoğlu, beraberinde Bölge Müdür Yardımcımız Muzaffer Gömleksiz ve ilgili Şube Müdürlerimizden oluşan heyet ile Çine Sulaması 2. Kısım inşaatında devam eden sulama borularının montaj çalışmalarında incelemelerde bulundu. Söz konusu sulama inşaatının tamamlanmasıyla birlikte tarımsal üretimin artırılması hedeflenmektedir” ifadeleri yer aldı.