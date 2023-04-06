Türkiye kestane üretiminin üssü olarak bilinen Aydın’da, yapılan birçok çalışmaya rağmen hala bir çare bulunamayan kestane dal kanseri üreticilerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Gerek kuraklık gerekse yıllardır çaresi bulunamayan kestane dal kanseri nedeniyle yeni dikimlere rağmen ağaçlar kurumaya devam ederken, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde de çalışmalar devam ediyor. Ekipler, gerçekleştirdikleri çalışmalar ile kestanedeki hastalık ve zararlılara karşı hem önlem alıyor hem de düzenlediği eğitimlerle üreticileri bilgilendiriyor. Bu çerçevede Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Sultanhisar ilçesinde eğitim gerçekleştirdi. Kestanede hastalık ve zararlılar konusunda verilen eğitimlerde üreticiler ‘Kestane Yetiştiriciliği, Kestane Kanseri, Kestane Gal Arısı’ gibi konularda bilgilendirildi. Hastalık ve zararlıların tanınması ile mücadele yöntemlerinin de anlatıldığı eğitimde, sunum yapılarak gerekli bilgilendirmeler yapıldı.,



Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İlimizde kestane yetiştiriciliği 78 bin 249 dekar alanda yapılmakta olup, 23 bin 439 ton üretim gerçekleşmektedir. İlimiz kestane üretim alanı ve üretim miktarı olarak ülkemizde 1. sırada yer almaktadır. Kestane ilimizin belli bölgelerinde en önemli ürün olup pek çok çiftçinin ana geçim kaynağını oluşturmaktadır. Sultanhisar ilçemizde kestane üretiminin yoğun olarak yapıldığı yerlerden biridir. Kestane hastalık ve zararlıları konularında Sultanhisar ilçesi İncealan Mahallesi’nde eğitim toplantısı gerçekleştirilmiştir. İl Müdürlüğümüz ve Aydın İncir Araştırma Enstitüsü konu uzmanlarınca ‘Kestane Yetiştiriciliği, Kestane Kanseri, Kestane Gal Arısı’ ile diğer kestane hastalık ve zararlıları, bu hastalık ve zararlıların tanınması ile mücadele yöntemleri konularında sunum yapılarak gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca önemli incir hastalık ve zararlıları hakkında da bilgi verilmiştir. Katılımın yüksek olduğu eğitimde değerlendirmeye yönelik soru ve cevaplardan sonra üreticilere kitapçık, broşür ve lifletler dağıtılarak eğitim sonlandırılmıştır” ifadelerine yer verildi.