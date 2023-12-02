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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile Gebze Esnaf ve Sanatkârlar Odası üyelerinin katıldığı istişare toplantısında, Başkan Büyükakın Gebze Esnafı ile buluştuKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığının destekleri ile KESOB’a bağlı Gebze Esnaf ve Sanatkârlar Odası üyeleri ile istişare toplantı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesinin Darıca Balyanoz Eğitim Tesislerinde yapılan istişare toplantısına Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçelerinden esnaflar katıldı.

YOĞUN KATILIM

Farklı sektörlerden birçok esnafın katıldığı istişare toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Alper Demir, Gebze Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Hicaz Atsız, Gebze Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Metin Yaşar, Darıca Esnaf ve Sanatkâr Odası Başkanı Aşkın Çolak, Darıca Motorlu Nakil Araçları ve Şoförler Odası Başkanı Emin Serin, Darıca Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Kaplan Sönmezyıldız, Gebze Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Nejat Kar, Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek, bölge esnafı, basın mensupları ve protokol üyeleri katıldı.

“AHİLİK TEŞKİLATI TAM DA SİZSİNİZ”

Merkezi hükümetin, taşra teşkilatlarının ve yerel yönetimlerin vatandaşa hizmet etmek için var olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Aslında devlet halkı için vardır. Şöyle düşünün okulda öğrenci yoksa öğretmen var mıdır? Öğretmene ihtiyaç var mıdır? Yoktur. Camide cemaat yoksa imama ihtiyaç var mı? Yok. Halk yoksa devlete de ihtiyaç yok. Halk varsa halkın işlerinin düzen içerisinde dirlik içerisinde devam etmesini sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç varsa o zaman devlete ihtiyaç var. Devlet bunu unuttuğunda halkı ile arasındaki bağ kopuyor. Yerel yönetimlerde devletin bir organı olarak merkeze halkı aldığı müddetçe, halkın problemlerini çözmek için tüm bunların içerisinde en önemli olanı esnaftır. Niye böyle söylüyorum gidin Osmanlı’nın kuruluşuna bakın Ahilik Teşkilatı vardır. Ahilik Teşkilatı dediğiniz tam da sizsiniz. Şeyh Edebali, Ahi Evran bunlar esnaftı” şeklinde konuştu.

“SAĞLAM ZEMİN, ÜRETEN ESNAF, TÜCCAR VE SANAYİCİDİR”

Başkan Büyükakın, “Esnaf güçlü ise ekonomi güçlü ise zemin sağlamsa bina ayakta duruyor. Zemin çürükse Hatay Depreminde gördük işte iki katlı bina bile olsa yan yatıyor. Sağlam zemin neresi üreten esnaf, tüccar ve sanayicidir. Bizim bunu unutmamız lazım. Allah için biz bunu unutmadan hareket ediyoruz. Unutursak hatırlatın, eksik kalırsak tamamlayın çünkü biz hep birlikte çalışıyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz, bu geminin su almaması ve batmaması için bizim birbirimizle uğraşmayı kesmemiz, gözümüzü ufka dikmemiz, Türkiye’nin yeni yüzyılda bütün coğrafyasına adalet, kardeşlik ve barış götürebilmesi için mücadele vermemiz lazım” dedi.

“DEVLETİMİZ YANIMIZDA”

Üyelerinin ülkenin istihdamını oluşturan, ticaretini oluşturan ve ihracatını oluşturan bir kesim olduğunu belirten Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Üyelerimizin işlerini yürütürken devletimizi yanımızda görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. KOSGEB’imiz yanımızda, kalkınma ajanslarımız yanımızda, devletimiz yanımızda onlar bizim bu işlerimizi kolaylaştırırken bizimde çalışmamız, üretmemiz ve bu ürettiğimizi dışarı göndermemiz gerekiyor. Allah’a şükür ülkemiz iyi yolda, bizler gibi medeniyet üreten toplumların kesinlikle çok güçlü olması lazım, güçlü olabilmesi içinde hepimizin çok çalışması lazım ve çok üretmesi lazım. Dünyaya baktığımızda medeniyet üretmeyen toplumların Dünyayı nasıl bir cehenneme çevirdiklerini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ”

Programda konuşan Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alper Demir, “Bu önemli istişare toplantısı siz değerli üyelerimizin görüşlerini almak, sorunlarını dinlemek ve çözüm önerilerini paylaşmak adına bir fırsat sunmaktadır. Odamız sizlerin ihtiyaçlarını anlamak ve daha etkili destek sağlamak için buradadır. Unutmayalım ki birlikte güçlüyüz, birbirimize destek oldukça daha büyük başarılara imza atacağız” dedi. Programın açılış konuşmalarından sonra KOSGEB, MARKA, İŞKUR, Vergi Dairesi, Halk Eğitim, Çıraklık Eğitim Müdürlüğü ve Gebze Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Özel ve Devlet Banka Müdürleri esnaflara yönelik sunumlar gerçekleştirdi.