İyi Parti İl başkanı Recep Taner, seçim çalışmaları kapsamında Sultanhisar ilçesini ziyaret etti. Salavatlı mahallesinde vatandaşlarla buluşan Recep Taner, akıllara takılan sorulara açıklık getirdi.

Recep Taner, Sultanhisar İlçe Başkanı Cihan Demirel ve il ilçe yöneticileri Sultanhisar’da seçim çalışmaları yürüttüler.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İyi Parti İl başkanı Recep Taner, şöyle konuştu:

“Dün kime oy vermiş olursanız olun, bu kötü gidişten kurtulmak için bu seçimlerde bize oy verin”

“Bu seçimler ‘Mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devam mı etsin yoksa güçlendirilmiş parlamenter sisteme mi geçilsin’ oylamasıdır. Bu çerçevede altı siyasi parti bir araya gelerek ortak bir çalışmayla Millet İttifakı adı altında birleştiler ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığında sistem değişikliğini gerçekleştirmek için ortak çalışma yapmaktadırlar. Dün hangi partiye oy vermiş olursanız olun, bu kötü gidişten kurtulmak için bu seçimlerde bizlere güvenerek oy verin ve rayından çıkan sistemi tekrar rayına oturtalım. Onun için sayın Genel Başkanımız diyor ki “Bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e; yani sizleri Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, TBMM Milletvekili seçimlerinde de İyi Parti’nin güneşi altında buluşmaya davet ediyoruz” dedi.

“Millet İttifakı’nın ortağı İyi Partililerin ve benim oyum, cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu’na”

Recep Taner ayrıca, “İyi Parti’nin Aydın’daki başarısından rahatsız olanlar önce beni kendi bulundukları ittifaka ve partilerine davet ettiler. Benim dün ‘kara’ dediklerime bugün ‘ak’ diyemeyeceğimi anlayınca da benim ve İyi Partililerin sayın Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğimizi yaymaya çalıştılar, bugün de benim il başkanlığımdan istifa ettiğim yalanını ortaya atmışlar. Millet İttifakı’nın ortağı İyi Partililerin ve benim oyum, cumhurbaşkanlığında Sayın Kılıçdaroğlu’na, milletvekilliğinde de İyi Partiyedir. Bu da böyle biline” dedi.

“Bizim ‘Onlar varsa biz yokuz’ dediğimiz kesim, terör örgütüne terör örgütü diyemeyenler”

Recep Taner, vatandaşların ‘HDP ile ilişki’ sorusu üzerine de bir açıklama yaptı. Tüm vatandaşların oylarına talip olduklarını vurgulayan Taner, şöyle konuştu:

Gerek cumhurbaşkanlığında gerekse milletvekilliğinde etnik kökeni, dini hassasiyeti, dünkü partisi ne olursa olsun; TC vatandaşı kimliği taşıyan, seçme hakkına sahip olan tüm vatandaşlarımızın oylarına talibiz. Bizim bir arada olmayacağız, ‘Onlar varsa biz yokuz’ dediğimiz kesim, terör örgütüne terör örgütü diyemeyen, bayrakla, ezanla, milli kimliğimizle, üniter yapımızla sorunu olan partiler ve onların yöneticileridir. Bu konuda da Millet İttifakı’nın ortakları bellidir. Masanın altında birilerini arayanlar, yüzde 50+1 için ortak oldukları HÜDA PAR’ın Türklük ile, bayrakla ve demokrasi ile ilgili düşüncelerine baksınlar” dedi.

Haber: Ebru Paksoy