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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, engelliliğin sadece engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin içinde bulunduğu hayati bir mesele değil, toplumsal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren bir gerçek olduğuna vurgu yaptı.

"Altyapı hizmetleri, şehir mimarisi, eğitim, istihdam ve toplumsal faaliyetleri engelli vatandaşlarımızın menfaatine olacak şekilde düzenlemek hepimizin ortak sorumluluğudur" diyen Kurtulmuş, mesajında, "Türkiye olarak sosyal devlet vasfımızın gerekliliğini yerine getiriyor, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözümler üretmek ve toplumsal hayattan eşit ve üretken bireyler olarak pay almalarını sağlamak için tüm kurumlarımızla çalışıyoruz. Eğitimden sağlığa, sanattan spora kadar iyileştirilmesi gereken her alanda devlet ve toplum el ele verip engellerin giderilmesiyle ilgili çaba sarf etmeliyiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü bu yaklaşımla idrak ediyor, zihinlerimizdeki engelleri kaldırma konusunda bir başlangıç olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.