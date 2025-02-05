Yapay zekanın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez başkanlığında toplandı.ANKARA (İGFA) - TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez'in açılış konuşmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi yetkilerince sunum yapıldı, milletvekillerinin soruları yanıtlandı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan, komisyona yaptığı sunumda, ofis olarak 4 ana başlıkta çalışma yürüttüklerini bildirerek, bunlardan birinin de yapay zeka olduğunu kaydetti. Tancan, verinin, günümüzde ekonomik kalkınmanın ve rekabetin kilit unsuru durumunda olduğunu belirterek, "Devletlerin gücü artık veriden değer üretebildikleri ölçüde artmakta. Büyük hacimli ve anlamsız bu veri yığınlarından değer üretmenin en etkili aracı ise yapay zeka." diye konuştu.

Yapay zekanın, insan nefesinden olası hastalıkları tespit edebilecek bir seviyeye ulaştığına dikkati çeken Tancan, "Makineler artık sadece düşünmüyor; görme, duyma, dokunma, tat ve koku gibi deneyimleri de dijital ortamda dahi olsa sağlayabiliyor. Hemen her alanda uygulanma potansiyeli olan bu teknolojinin, küresel ekonomik büyüme üzerinde son derece belirleyici olacağı artık genel bir kabul görüyor." ifadelerini kullandı.

Tancan, yapay zeka teknolojilerine hakimiyetin, küresel güç çekişmesinin ana fay hatlarından biri konumunda olduğunu belirterek, yapay zekanın elektrik, nükleer ve uzay teknolojisi ve internet gibi büyük bir etki yaratacağının yaygın bir şekilde kabul gördüğünü aktardı.

Bu potansiyelin farkında olan ülkelerin hem bu teknolojiyi doğru anlamaya hem de uygun politika ve stratejiler geliştirmeye çalıştıklarını kaydeden Tancan, "Bu devrime ayak uydurabilmek için 60'tan fazla ülke yapay zeka stratejisi hazırladı. Bu dönüşümü ıskalayan ülkeleri ise zorlu bir gelecek bekliyor. Türkiye bu konuda erken aksiyon alan ülkelerden biri durumunda. Konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde de ele alınması, güçlü politikaların benimsenmesi açısından oldukça kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan, yapay zekanın temelde veri ile eğitilmiş bir istatistiksel model olduğunu ve her istatistiksel model gibi sınırlı veri ve algoritmalarla çalıştığını kaydederek, "Haliyle her sorunu çözebilecek sihirli bir değnek değildir. Teknik kısıtları vardır. Birçok durumda insan gözetimi gerektirir ve eğitmek için kullanılan veri setlerindeki eksiklikler karar verme kalitesine doğrudan yansır. Dolayısıyla insanın bilgi, duygu, algı, ahlak, kültür, inanç gibi unsurları kullanarak işlettiği karar verme mekanizmasına nispetle çok daha basit bir mantık süzgecinin ve istatistiksel modelin olduğu bir karar verme mekanizmasının devrede olduğunu bilmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekanın, hayatın birçok noktasında iş süreçlerini kolaylaştıran ve hızlandıran bir teknolojik araç olduğunu söyleyen Tancan, diğer taraftan insan gibi düşünen, hisseden ya da bilinç sahibi olmadığı dikkate alındığında, geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik etik kuralların ve yasal düzenlemelerin oluşturulmasının da son derece önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi.