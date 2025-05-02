İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nde çevre gönüllülerini ağırladı. Belediye, daha temiz bir Beylikdüzü için gönüllü vatandaşların katılımına açık bir istişare süreci başlattı.İSTANBUL (İGFA) - Katılımcı belediyecilik anlayışı gereği, karar alma süreçlerine vatandaşların aktif katılımını sağlayan Beylikdüzü Belediyesi, Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nde ilçedeki çevrecilerin de katıldığı bir tanışma ve istişare toplantısı düzenledi. Etkinlikte, bir yandan ilçedeki vatandaşlar belediyenin projeleri ve çalışmaları hakkında bilgilendirilirken, bir yandan da onların talepleri dinlendi ve ilgili müdürlüklere yönlendirilmek üzere notlar alındı.

GÖNÜLLÜLERDEN İLHAM VEREN FİKİRLER

Yoğun katılımla gerçekleşenetkinlikte,ilçedeki çevre denetimleri, atık toplama ve geri dönüşüm faaliyetleri hakkında bilgi sunulan vatandaşlara Beylikdüzü’nde bir gönüllülük ağı oluşturmak ve çalışmaları hep beraber yönetmek amacıyla önerileri de soruldu. Çevreyi korumanın bir vatandaşlık görevi olduğunu belirten katılımcılar bir sonraki projelere de ilham olabilecek fikir önerilerinde bulundu.