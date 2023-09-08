CHP Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Özdemir , açıklamasında şunları bildirdi: "Bugün yine pazardaydık, artık sonbahar yaklaşıyor. Kışlıklar hazırlanmaya başladı ve sebzeler tezgahtaki yerini aldı.

Eskiden çuvalla alınan ürünler artık kilo ile alınıyor. Büyük bidonlarda yapılan turşular kavanozlarla tadımlık olarak yapılıyor. Reçele konacak şeker alınamıyor, bırakın reçeli vatandaşımız meyveleri bile lüks olarak görüyor.

Bizim vatandaşımız tasarrufludur, kışın hesabını yazdan yapar. Ancak AKP iktidarında yarını dahi planlayamayan hayali olmayan vatandaşlarımız var.

Siz vatandaşlarımızdan geleceklerini ve hayallerini çaldınız.

Ey AKP mutlu musunuz? Kaynamayan tencerelerin, sönen ocakların ve geçireneyen vatandaşlarımızın sorumlusu sizsiniz. Herkesi kendiniz gibi rahat ve konforlu sanıyorsunuz ama insanlarımız geçinemiyor.

Siz bilmezsiniz ama biz size bir gösterelim istedik. Gözleriniz vatandaşı görene kadar da göstermeye devam edeceğiz."