Tüm İnternet Gazeteleri ve Gazeteciler Derneği Aydın Şube ve Ege Bölge Başkanı Arif Kunur, Aydının imzalı "1500 km uzaktaki sevgilisini görmeye BŞB'nin aracı ile gitti" başlıklı çıkan haberle ilgili basın açıklaması yayınladı.

Arif Kunur yaptığı açıklamada şunları dile getirdi, "Bugün, Aydın'da internet üzerinden yayın yapan Denge gazetesi ve Mehmet Aydının imzalı "1500 km uzaktaki sevgilisini görmeye BŞB'nin aracı ile gitti" başlıklı haber Aydın kamuoyu, sosyal medya mecraları ve kadın platformlarından tepki görmüştür.

Gazetecilikte temel işlevin gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan kamuoyuna yansıtmak olduğunu, yapılan bu haberin taraflarını araştırmadan, haberi abartarak kamuoyuna servis etmesi gazetecilik mesleği gereği bizleri utandırmıştır.

Tarafların sevgili olarak servis edildiği haberde kişilerin kardeş olduğu, olayın aylar önce gerçekleştiği ve taraflardan birinin öğretmen olduğunu göz önünde bulunduracak olursak baştan sona kadar maksatlı olduğu görünen bir haber olduğu ortaya çıkmıştır.

Geçmişte meslek etiğine ve meslektaşlarımızı hedef alan taraflı hakaret ve söylemlere karşı çıkıp, tepki gösterdiysek bugün de bir basın mensubu tarafından yapılan bu aslı ve yanlış kaynaklı haberi kınıyor, Tuğba öğretmene yapılan haksızlığın karşısında duruyoruz. Basın, tarafsız olması gerektiği kadar doğruyu yazmakla da hükümlüdür. Meslektaşımız olması münasebeti ile Tuğba öğretmenimizden özür dilediğimi belirtiyor, Denge Gazetesi'nin yayın politikasını gözden geçirmesi gerektiğini ve basın meslek ilkelerine uymaya davet ediyoruz" dedi.