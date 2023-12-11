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TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında sahasında Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:TEL’i ağırlayacak. 12 Aralık Salı günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.BURSA (İGFA) - FIBA Basketball Champions League’de (BCL) H Grubu’nda yer alan TOFAŞ, 5. hafta mücadelesinde Bosna Hersek temsilcisi Igokea m:TEL’i konuk edecek.

Grubunda tek galibiyetini Igokea m:TEL’e karşı deplasmanda uzatmada gelen 104-102’lik skorla alan Bursa temsilcisi, galibiyeti bulunmayan rakibini sahasında da yenerek son hafta öncesinde play-in eleme turunu garantilemek isterken; Mavi Yeşillilerde bu mücadele öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. 12 Aralık Salı günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak. Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak mücadeleyi İspanya’dan Fernando Calatrava Cuevas, Bulgaristan’dan Martin Horozov ve Litvanya’dan Gvidas Gedvilas hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu maçın ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde son grup maçını 20 Aralık sıradaki maçını 20 Aralık Çarşamba günü evinde UCAM Murcia ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise 16 Aralık Cumartesi günü sahasında Çağdaş Bodrumspor ile kozlarını paylaşacak.