Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar programlarının bugünkü adresi Germencik oldu. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen iftar programı, Germenciklilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun bizzat katıldığı iftara bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da eşlik etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu akşam da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Vatandaşlar ile Çerçioğlu arasında geçen konuşmalar iftara neşe kattı. Başkan’ın yemek servisi yaptığı sırada bir vatandaş, “Başkanım sen bir tanesin. Senin ellerinden yemek yemek de varmış!” dedi.

“Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum”

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, iftarın ardından kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasına “Hepinizin Ramazan ayını kutluyorum, mübarek olsun. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için” diye başlayan Çerçioğlu, “Önümüz Ramazan Bayramı. Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün aramızda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Bülent Tezcan var” diyerek sözü Bülent Tezcan’a bıraktı.

“İnşallah Kurban Bayramı’nda emeklilerimize 15 bin lira vereceğiz”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Değerli Germencikli kardeşlerim, hepinizin Ramazan’ı mübarek olsun. Oruçlarınız kabul olsun, Allah kabul etsin. Allah her günümüzü bayram tadında, bereketli yaşamayı nasip etsin. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin.” dedi. Tezcan, 14 Mayıs’ı işaret ederek, “Bundan sonraki bayramda, inşallah Kurban Bayramı’nda emeklilerimize bu bayramdaki eksikleriyle beraber 15 bin lirayı da verdiğimizde daha güzel bayramları kutlayacağız” diye ekledi.

Baş örtüsü hediye edip fotoğraf çektirdiler

İftar programında vatandaşlar, Topuklu Efe ile fotoğraf çektirmek için adeta sıraya girdi. İftarı ayrıca kadınların Çerçioğlu’na verdiği hediyeler renklendirdi. Topuklu Efe’nin boynu baş örtüleriyle süslendi.

Bugünkü iftar programında Özlem Çerçioğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın yanı sıra Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve CHP Aydın milletvekili Adayı Nilüfer Ünüvar eşlik etti.

Düzenlenen iftar programı toplu fotoğraf çekiminden sonra son buldu.

Haber: Ebru Paksoy