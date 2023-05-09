Samsun’da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde trafik polisleri, cadde üzerinde durdurduğu araç sürücülerini ’yaya yolu’ konusunda uyararak, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" mesajı verdi.

İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi 56’lar DSİ önünde toplanan Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, cadde üzerinde durdurdukları sürücülere yaya yolu konusunda uyarıda bulunarak broşür dağıttı. Ekipler tarafından yapılan uyarıda sürücülere, "Görevli kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işaretleri ve levhalarla belirlenmiş kavşak giriş-çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlayınız. Yaya ve okul geçitlerinden geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını veriniz. Bu kurallara uymayanlara Karayolu Trafik Kanunu’nun 74. maddesi gereğince trafik idari para cezası uygulanacaktır. Öncelik hayatın, öncelik yayanın" uyarısı yapıldı.

Düzenlenen etkinlikte ayrıca trafik polisi maskotu vatandaşların ilgisini çekti.