İzmir Büyükşehir Belediyesi, onlarca medeniyete ev sahipliği yapan köklü tarihi gün yüzüne çıkarabilmek için arkeolojik kazı alanlarına desteğini sürdürürken bir yandan da tarihi yapıların gezi yolu güzergahlarına kadar pek çok önemli çalışmaya imza atıyor. Son olarak Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, tarihi dokuyu bozmadan “Agora Ören Yeri”ni çekim merkezi haline getirmek için 700 metrelik gezi güzergahını tamamladı. Tarihi bölgeye can suyu olacak projeyle yerli ve yabancı turistler, Agora Ören Yeri’nde yer alan ancak yakından göremediği bazı tarihi kalıntılara yakından tanıklık edecek.

Geçmişi geleceğe taşımak adına yaptıkları gezi yolu güzergahı projesiyle yerli, yabancı ve engelli vatandaşların gezebilecekleri bir alan yarattıklarını dile getiren Tarihi Yapılar Şube Müdürü Can Yıldızhan, “Tarihi dokuyu bozmadan, kazı alanının güvenliğini ve gezilebilirliğini arttıracak gezi yolu güzergahımızı tamamladık. Böylece yerli ve yabancı turistler daha önce yakından görmedikleri tarihi dokuya daha rahat erişebilecekler. Yaklaşık 6 milyon 300 bin liraya mal olan projemizde seyir terasları ve gezi güzergahımızda bulunan eserlerin aydınlatmaları da yapıldı. Önceki güzergahta Agora Hamamı ve Sabatay Sevi Evi’nde yoğunluk oluyordu. Mozaikli Salon ve Batı Portiko’ya ziyaretler kısıtlıydı. Artık ziyaretçiler Ören Yeri’ndeki eserlere yakından tanıklık edebilecek” dedi.