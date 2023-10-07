Kadın girişimci Cansu Çeşmebaşı, Aydın Adnan Menderes Bulvarı çıkış bandı üzerinde bulunan eski postanenin olduğu yerde BRESCİA LUXURY PERFUME iş yerinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa CHP Efeler Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman ve birçok davetli katıldı.

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Eskişehir’den Aydın’a taşındıklarını ve burayı çok sevdiklerini dile getiren Cansu Çeşmebaşı şu ifadelere yer verdi, “Aydın’da yaşamayı seviyorum. Eşim, Emre Çeşmebaşı bu işin uzmanı. Yaklaşık 9 yıldır bu sektörde olması benimde ilgi alanım olduğu için böyle bir şeye karar verdik. Bugün açılışımızı yaptık. Bulvarda bulunan eski postanenin yerini tuttuk ve satışlarımıza başladık. Bizi burada yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

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Açılışa katılan CHP Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman, “Burada bugün yeni bir iş yerinin ama özellikle girişimci bir genç kadının cesaretini gördük. Bu gençliğin ayakta durduğunun bir örneğidir. Açılışını yaptığımız bu iş yerinin hayırlı olmasını diler bol bereketli günler dilerim” dedi.

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