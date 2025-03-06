Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray eşleşti. Büyük heyecana sahne olacak dev derbi, 1-2-3 Nisan tarihlerinde Kadıköy’de oynanacak.İSTANBUL (İGFA) - Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray, kupada da birbirlerine rakip oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak derbi, 1-2-3 Nisan tarihlerinde Kadıköy’de gerçekleşecek.

KURA ÇEKİMİ SONRASI İLK TEPKİLER

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Fenerbahçe ile Galatasaray, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Kura sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri resmi hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

https://twitter.com/Fenerbahce/status/1897614179504136306