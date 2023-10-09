İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 6 Şubat tarihindeki Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde büyük zarar gören Adıyaman’a düzenlediği ziyaret programının ilk gününde Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu konteyner kentleri ziyaret ettikten sonra Gölbaşı ilçesi ile Kalemkaş Köyü'ne gitti. Başkan Soyer, ziyaretinin ikinci gününde ise Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç'ı ziyaret etti. Başkan Soyer'e CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, EGEŞEHİR A.Ş. Genel Müdürü Ekrem Tükenmez, siyasi partilerin ilçe başkanları da eşlik etti.

Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Tunç Soyer'e destekleri için teşekkürlerini sundu. İlçede sıkıntıların devam ettiğini belirten Kılıç, vidanjör ve kesim yeri için destek istedi. Başkan Soyer, ilçenin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olacaklarını söyledi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremin ardından Mart ayında da sel felaketi yaşayan Tut ilçesinde sokak ve caddelerde çamur temizliği yaptı. İlçedeki dere yatağının yönü değiştirildi ve ulaşımı sağlamak için stabilize yol yapıldı.