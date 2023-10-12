Narlıdere büyüyen çocuklara spor sevgisi aşılayan ve sporcu nesiller yetiştiren Narlıdere Belediyesi’nin minikleri başarılarıyla da kendilerinden söz ettiriyor. İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun organize ettiği U-12 Şenlik liginde mücadele eden Narlıdere Belediyespor U-12 takımı 3’te 3 yaparak sezona fırtına gibi girdi. Üç maçta 16 gol atıp sadece 2 gol yiyen Narlıdere’nin minikleri, 3 haftalık performanslarıyla adeta göz doldurdu. 15 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’te Narlıdere Belediyesi Ali Artuner Stadyumu’nda 2 puan gerisinde yer alan Karabağlar Yeşilyurt FK ile karşılaşacak olan Narlıdere’nin süper yetenekleri, rakibini geçerek 4’te 4 yapmayı hedefliyor. Antrenörleri Yaşar Özel ile birlikte antrenmanlarına devam eden süper yetenekler, sezon sonunda şampiyonluğu hedefliyor.

Minik sporcuları 3 haftalık performansları nedeniyle tebrik eden Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Narlıdere Belediyesi olarak her zaman en büyük yatırımı çocuklarımıza yapıyoruz. Çocuklarımız katıldıkları bu tarz turnuvalarla hem sporla büyüyecek hem de centilmence yarışmayı öğrenecek. İnanıyoruz ki her biri başarılı birer sporcu olarak ülkemizi dünyada temsil edecek. Spor aşkıyla büyüyen evlatlarımızı ve onları yetiştiren hocalarımızı tebrik ediyor; 15 Ekim Pazar günü saat 13.00'te Ali Artuner Stadyumumuzda oynayacakları Karabağlar Yeşilyurt FK mücadelesinde başarılar diliyorum” diye konuştu.