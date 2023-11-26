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Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Herkes Koşar Mersin’e’ sloganıyla 10 Aralık’ta bu yıl 5.’sini düzenleyeceği ‘Uluslararası Mersin Maraton’u Halk Koşusu kategorisine, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de kaydını yaptırdı. Sporun birleştirici gücüne inandığını söyleyen Demirel, tüm Mersinlileri maratonda koşmaya davet etti.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde ‘Herkes Koşar Mersin’e’ sloganıyla 10 Aralık’ta bu yıl 5.’si gerçekleştirilecek olan ‘Uluslararası Mersin Maratonu’nun Halk Koşusu kategorisine, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de kaydını yaptırdı.

Dünya Atletizm Birliği tarafından ‘Elite Label’ kategorisinde yer alan ve 42 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusu’nun yer alacağı maratonda, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de Halk Koşusu’nda koşacak. Sporun birleştirici gücüne inandığını söyleyen Demirel, tüm Mersinlileri maratonda koşmaya davet etti.

Tüm Mersinlileri 10 Aralık’ta gerçekleşecek olan ‘5. Uluslararası Mersin Maratonu'na davet eden Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, spor yapmanın önemli olduğunun altını çizerek, “Sporun birleştirici gücü ve paydaşları çok fazla. Herkesin sağlık açısından spor yapmasının gerekli olduğunu düşündüğümüz için, herkesi bu koşuya bekliyoruz. Belediyelerimiz bu tarz etkinliklerle, insanlarımızı spor ve aktivite yapma anlamında çok etkiliyor. Bu aktivitelerin daha da çoğalması gerekiyor. Hele ki Mersin gibi güzel bir şehirde hem iklimiyle, hem ortamıyla, buradaki insanların bir araya gelmesiyle çok güzel bir organizasyon olacak” ifadelerine yer verdi.

42 bin 195 metreden oluşan mesafesiyle Dünya Atletizm Birliği tarafından ‘Elite Label’ olma özelliği taşıyan ‘Uluslararası Mersin Maratonu’, yarışmacıların 2024 Paris Yaz Olimpiyatları’na katılım sağlarken kota alabileceği bir yarış olması nedeniyle, sporculara büyük avantaj sağlayan organizasyonlardan biri olarak anılıyor. 42 kilometre, 10 kilometre ve Halk Koşusu’nun yer alacağı maratona kayıt yaptırmak isteyenler, “www.mbbspor.org” adresinden 6 Aralık’a kadar başvuru yapabilecek.