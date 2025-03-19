Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy, üyesi ve önceki başkanı olduğu Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB) adına, 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında Viyana’da gerçekleştirilen Uyuşturucu Madde Komisyonu’nun 68. oturumuna katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Adli Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (International Narcotics Control Board, INCB) üyesi ve önceki başkanı sıfatıyla, Uyuşturucu Maddeler Komisyonu'nun (UMK, Commission on Narcotic Drugs, CND) 68. oturumuna katıldı. Oturum, 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında Viyana'da gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler'in uyuşturucu politikalarını belirleyen merkezi organı olan Uyuşturucu Maddeler Komisyonu (UMK), uluslararası uyuşturucu politikası taahhütlerinin uygulanmasındaki ilerlemeyi değerlendirmekle görevli. Komisyonda dünyanın tüm bölgelerinden 53 üye devlet bulunuyor.

ÇOCUKLAR ARASINDA UYUŞTURUCU KULLANIMININ ÖNLENMESİ ELE ALINDI

Bu yılki UMK oturumunda, üye devletler çocuklar arasında uyuşturucu kullanımının önlenmesi, uyarıcı kullanım bozukluklarının tedavisi, alternatif kalkınma, sentetik opioid laboratuvarlarının sökülmesinde görevlilerin güvenliği, uyuşturucunun çevre üzerindeki etkisi ve küresel uyuşturucu kontrol çerçevesinin güçlendirilmesi gibi konuları ele aldı.

Prof. Dr. Sevil Atasoy, toplantı süresince yönettiği farklı oturumlarda sentetik uyuşturucuların hızla yayılmasının küresel çapta ciddi bir sorun oluşturduğuna, ayrıca başta ağrı kesiciler ve ruh sağlığı sorunlarında kullanılanlar olmak üzere yeşil ve kırmızı reçeteye tabii ilaçlara erişimdeki ülkeler arasındaki eşitsizliğin kalıcı hale gelmesine dikkat çekti. Atasoy, bu iki temel sorunla başa çıkmanın sadece uluslararası iş birliği ile mümkün olacağının altını çizdi.

Sentetik uyuşturucuların yaygınlaşmasının yarattığı halk sağlığı tehdidi, 4 Mart’ta açıklanan Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu'nun 2024 Yıllık Raporu'nun da odak noktasını oluşturuyor. Kurul, yasadışı sentetik uyuşturucu üretimi, kaçakçılığı ve tüketimiyle mücadele için kapsamlı bir strateji çağrısında bulunuyor.

Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB), çeşitli yan etkinliklerde Prof. Dr. Sevil Atasoy tarafından temsil edildi.

Prof. Dr. Sevil Atasoy, UNODC Güneydoğu Avrupa Bölge Ofisi tarafından Türkiye'nin desteğiyle düzenlenen “UNODC Güneydoğu Avrupa Bölgesel Ofisinin 20 Yılı; 2024-2029 Güneydoğu Avrupa Bölgesel Programının Başlatılması ve Bölgesel Raporlar” başlıklı etkinliğe katıldı.

UNODC tarafından Mısır, Irak, Ürdün, Libya ve Suudi Arabistan Hükümetleri ile Naif Arap Güvenlik Bilimleri Üniversitesi'nin desteğiyle düzenlenen “Orta Doğu ve Sentetik Uyuşturucu Tehdidi” başlıklı üst düzey yan etkinliğe de katıldı. Atasoy ayrıca 10 Mart'ta UNODC Genç Doktorlar Ağı'nın “Tıbbi ve bilimsel amaçlarla kontrollü maddelere erişim, saptırma ve tıbbi olmayan kullanımın önlenmesi” konulu gayri resmi toplantısını yönetti.

INCB'nin 2024 yılında Uluslararası Hospis ve Palyatif Bakım Derneği (IAHPC) ile bir mutabakat zaptı imzalamasıyla birlikte, Prof. Atasoy 10 Mart'ta IAHPC'nin “Kurumlar arası, üye devletler ve sivil toplum iş birlikleri yoluyla Afrika'da uluslararası kontrol altındaki temel ilaçların eşit küresel bulunabilirliğinin ve satın alınabilirliğinin iyileştirilmesi” konulu yan etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

SENTETİK UYUŞTURUCULARIN YASADIŞI ÜRETİMİYLE MÜCADELE

Prof. Dr. Atasoy 11 Mart'ta “Sentetik uyuşturucuların yasadışı üretimiyle mücadele” konulu Kosta Rika tarafından Belçika, Çin, Hollanda, INCB ve Amerikan Devletleri Örgütü'nün Amerikalılar Arası Uyuşturucu Bağımlılığı Kontrol Komisyonu'nun desteğiyle düzenlenen “Ekipmanı takip edin - Özel ekipmanların kullanımının izlenmesine ilişkin normatif ve operasyonel deneyimler” başlıklı yan etkinliğin açılış konuşmasını yaptı.

Prof. Dr. Atasoy ayrıca 12 Mart'ta “Gayri Resmi Uluslararası Platforma Doğru” kapsamında Japonya'nın desteğiyle Uganda Gençlik Geliştirme Bağlantısı tarafından düzenlenen “Gençlik Odaklı Uyuşturucu Bağımlılığının Önlenmesi” konulu yan etkinliğe panelist olarak katıldı.

CND'nin 68. oturumu sırasında, PEN Online, PEN Online Light, PICS dahil olmak üzere öncül kimyasalların kontrolüne yönelik INCB platformları hakkında yetkili ulusal makamlara eğitim verildi. Ayrıca INCB Tehlikeli Maddelerin Küresel Hızlı Önlenmesi (GRIDS) Programı çerçevesinde sağlanan IONICS, GRIDS Intelligence HD, SNOOP ve ELITE gibi araçlar hakkında da eğitim verildi.