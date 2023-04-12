Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir aracın içerisinde bulunan 4 şüpheli şahsın üzerinden, 14 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.



Öte yandan jandarma trafik timi tarafından araç sürücüsüne uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanma suçundan 20 bin 977 TL, sürücü belgesi geçici olarak ele alındığı halde araç kullanma suçundan da 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 29 bin 167 TL idari para cezası uygulandı.