Asrın felaketi nedeniyle aileleriyle Aydın'a gelen depremzede vatandaşlara ve çocuklarına yönelik GSB Yurtları, Gençlik Kampları, Spor Salonları, Gençlik Merkezleri ve Yüzme Havuzu gibi farklı alanlarda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından etkinlikler yapılmaya devam ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi dahilinde Nazilli Hacı Mustafa Efendizade ve Gevherhan Sultan GSB Yurtları’nda kalan depremzede çocuklara yüzme eğitimi başladı.





Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilecek proje çerçevesinde Salı günleri Hacı Mustafa Efendizade yurdunda misafir olan çocuklar, Perşembe günü ise Gevherhan Sultan GSB yurdunda konaklayan misafir çocuklar eğitim alacak.



Faaliyete geçirilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi dahilinde 64 çocuğun normal hayata biran önce adaptasyonu sağlanması hedefleniyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çocukların yüzme eğitiminde kullanacakları mayo, havlu, bone ve terlik gibi malzemeler hediye edildi. İlk yüzme eğitimin sonunda depremzede çocukların morallerine moral katmak amacıyla Nazilli Gençlik Merkezi tarafından oyuncaklar hediye edildi.