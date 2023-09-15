Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bursa Valiliği’nden Aydın Valiliği’ne atanan Yakup Canbolat, il genelindeki ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Aydın’ı tanımak ve yapılan yatırımları yerinde incelemek için her gün bir ilçede program gerçekleştiren Vali Canbolat, son olarak merkez ilçe Efeler’de çarşı esnafıyla bir araya geldi. Yağcılariçi Çarşısı başta olmak üzere Atatürk Kent Meydanı’ndaki çarşı esnaflarını ziyaret eden Vali Canbolat, esnaflara ‘hayırlı işler’ dileyerek sohbet etti. Vatandaşlar talep ve sıkıntılarını da dinleyen Vali Canbolat’a ziyaretlerinde Efeler Kaymakamı İlker Arıkan da eşlik etti.



