6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelip çevresindeki 10 ilde ağır hasarlara neden olan depremin yankıları sürüyor.

Neden olduğu kayıplar nedeniyle dünya basınında geniş yer bulan 7,7 büyüklüğündeki deprem, Amerika'nın önemli gazetelerinden Wall Street Journal tarafından değerlendirildi. Gazete, depremde ağır hasar görüp kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı hakkında yazı kaleme aldı.

Hatay'da meydana gelen yıkımı görseller ve haritalarla detaylı bir şekilde ele aldı. Havalimanının yarılan pistinin fotoğrafı paylaşıldı.

"Fay Hattı Üzerindeki Havalimanı: İhmal ve Kötü Yönetim Türkiye'nin Depremini Nasıl Daha Ölümcül Hale Getirdi?" başlığıyla verilen haberde "Kapsamlı bir inceleme, ülkenin Erdoğan hükümeti dönemindeki inşaat patlamasındaki yaygın sorunların yıkıcı sonuçlara katkıda bulunduğunu gösteriyor" denildi.

"Hükümetin afet yönetimi bile uyardı"

WSJ, açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Hatay Havalimanı hakkındaki uyarılara dikkat çekti. Havalimanının büyük bir fay hattı ve dere yatağının tam üstüne kurulduğunun uzmanlar tarafından defalarca dile getirildiğini ancak bunun dikkate alınmadığını yazdı. Hükümetin afet yönetiminin bile uyarılar yaptığına dikkat çekildi. Kimsenin bu olası depremin etkileri üzerinde değerlendirme yapmamasının büyük bir ihmal olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"İkinci depremle hasar büyüdü"

WSJ, 2016 yılında açılan ancak bugün deprem nedeniyle kullanılamaz hale gelen Hatay Devlet Hastanesi'ne de değindi. Türkiye'deki mevcut katı deprem yönetmeliklerinin her ne kadar AK Parti döneminde güçlendirilse de çoğunlukla ihlal edildiği belirtildi. Hatay'da yapılan inşaatların ölüm oranını yükselttiği kaydedildi.

"Kentleri dönüştürecekti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılında ihmal edilen kentleri dönüştürme vaadiyle iktidara geldiğine dikkat çekildi.