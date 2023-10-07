Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye illerinde yaraların sarılması için önemli çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Depremin ardından birçok kez bölgeyi ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adıyaman'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu konteyner kentlerde yurttaşlarla bir araya geldi. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Adıyaman Tabip Odası Başkanı İsmail Tosun, EGEŞEHİR A.Ş. Genel Müdürü Ekrem Tükenmez, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri de Başkan Soyer'e eşlik etti.

Başkan Soyer, konteyner kentte yaşayan yurttaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Çocuklar için oluşturulan alanlarda etkinliklere katılan Başkan Soyer, burada gençlerin yaptığı projeleri inceledi. Kütüphanede çalışan çocuklara tablet dağıtılmasını isteyen Başkan Soyer, bir diğer konteyner kentte Kadın Dayanışma Merkezi'ni ziyaret etti. Kadınların el emekleriyle hazırladığı ürünleri çok beğendiğini ifade eden Soyer, bu ürünlerin değerlendirilmesi için gereken desteği vereceklerini ifade etti. Depremin hemen ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin harekete geçerek bölgede çalışmaya başladığını söyleyen Başkan Soyer, “Aklımız yüreğimiz sizde, elimizden ne geliyorsa destek olmaya devam edeceğiz hiç merak etmeyin” dedi.

90 bin metrekare alan, konteyner ve çadır kurulumu için altyapısı ile birlikte hazır hale getirildi. 579 birimden oluşan konteyner kentin su, kanal ve elektrik bağlantıları yapıldı. Adıyaman merkezinde yer alan K11 konteyner kentine Adıyaman Tabip Odası ile birlikte 186 birim konteyner, K15 konteyner kentine Kocaeli’ne bağlı İzmit Belediyesi ile birlikte 301 birim konteyner temin edilip kuruldu. Kalemkaş Köyü’nde yer alan ve 92 birimden oluşan konteynerlerden 17’si İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandı. Konteyner alanlarına 6 çocuk oyun parkı, 3 spor (step) parkı yapıldı. Her biri 42 metrekareden oluşan 3'er kütüphane, kadın çalışmalarına yönelik birim ile sosyal tesisler oluşturuldu. Konteynerlerde bir gençlik merkezi ile 11 çamaşırhane yer alıyor.

Adıyaman merkezde kurulu yemekhaneden üç öğün yemek sağlandı. Yine bu yemekhane üzerinden mobil ekipler aracılığıyla yemek dağıtımı yapıldı. 80 gün boyunca günlük ortalama 5 bin 500 kişilik olmak üzere 440 bin kişilik yemek verildi. 42 bin battaniye, 2 bin 850 çift ayakkabı, 20 bin hijyen paketi, 100 bin kıyafet, bin ısıtıcı, 700 çuval odun, 5 bin gıda paketi, 8 bin oyuncak, 8 bin süt, 45 bin litre su, 3 kamyon hayvan yemi dağıtıldı.