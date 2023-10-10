Prof. Dr. Hüseyin Üreten, “Uzun tarihi geçmişi ile Antik Dönem’de büyük bir medeniyete ev sahipliği yapmış olan Ephesos Antik Kenti’nde bilimsel kazılar, 19. yüzyılın ikinci yarısında başlatılmış ve günümüze kadar süregelmiştir. Bu kazılar neticesinde Ephesos’da bazı tanrı(ça)lara ait tapınak veya kutsal alan gün ışığına çıkarılmıştır. Çok tanrılı din inanışının yaygın olduğu antik dönemde Ephesoslular, inandıkları tanrı(ça)lara bağlılıklarını göstermek amacıyla yerel özellikler taşıyan ve çeşitli olayları hikâye eden kendi mitlerini yaratmışlar ve Ephesos kent pantheonunu şekillendirmişlerdir. Ephesos kazı ekibinde görev yapan yazar Gülseren Alkış Yazıcı, bu eserde başta arkeolojik, epigrafik ve numizmatik veriler olmak üzere, antik yazarların edebi anlatımlarıyla da desteklenen kaynakların ışığında, kentte varlığı tespit edilen tüm tanrı(ça)ların kültleri, onurlarına kurulan tapınakları, festivalleri, din görevlileri ele aldığını; Roma İmparatorluk Dönemi ile birlikte kentte kurulan imparatorluk kültünü de ayrıntılı olarak incelemiştir. Böylece Ephesos Antik Kenti’nin dinsel yaşamı bir bütün olarak yorumlanmıştır.” dedi.



