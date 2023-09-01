Tören, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın Adalet Komisyonu Başkanlığı, İdare Mahkemesi ve Aydın Barosu çelenklerinin Atatürk heykeline sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Aydın Baro Başkanı Anıl Yetişkin, yeni adli yılın hayırlı olmasını temenni ederek “Aydın ilimiz özelinde yeniden ihalesi yapılan ve yapım çalışmalarına başlayan adliye binasının, yaşanılan felaketlerden ders alınarak, doğal afetlere ve özellikle depreme dayanıklı bir şekilde hızla tamamlanması en büyük beklentilerimizdendir. Binamızın durumu ortadadır. Bu haliyle adliyeleri evimiz olarak kabul eden biz avukatlar, meslektaşlarımız, hakim ve savcılar, adliye ve baro personellerinin güvenli, huzurlu, ferah bir binada çalışma arzusu gün geçtikçe artmaktadır. Hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, başta adil yargılanma hakkı olmak üzere hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir hukuk düzeni için savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygının gereklerinin yerine getirildiği bir adli yıl diliyorum” dedi.

Adaletin devletin varlık sebebi olduğunu kaydeden Aydın Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu; “Bu yıl da heyecan içinde yeni bir adli yıla başlıyoruz. Adalet, toplumların en üst değeridir. Adaletten yoksun kalan toplumlar, hak kavramının yanında geleceğe dair umutlarını da kaybederler. Bizler, adaletin gerçekleştirmek için büyük bir fedakarlık ve özveri içerisinde adaletin tesisini etkin ve doğru bir şekilde gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Gücünü anayasadan aldığımız bu kutsal görevi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en iyi şekilde yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Yeni adli yılın ülkemiz ve yargı camiası adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Vatandaşların adalet inancını kuvvetlendirmenin tüm adliye çalışanlarının temel ödevi olması gerektiğine vurgu yapan Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz; “2023-24 Adli Yılı’nın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Hepimizin bildiği gibi adliyenin kapısı adalete açılan kapıdır. Bu kapıdan herkesin memnuniyetle ayrılması en büyük dileğimizdir. Adalet ihtiyacı doğru karşılanmış bir toplum hukuk devletinin de en büyük güvencesi olacaktır. Adliye hizmetlerinin bağımsızlık ve tarafsızlık temelinde adaletle işlediğine dair vatandaşların inancını kuvvetlendirmek tüm adliye çalışanlarının temel ödevi olmalıdır. Hukukçular olarak vatandaşlarımızın hakkına sahip çıkmaktan ve sürekli daha iyiyi aramaktan hiçbir zaman vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Meslek büyüklerimizden öğrendiğimiz hukukçu nezaketi ve bilgisini yeni nesillere iletmek, geleneğimizin devamlılığını sağlamak da en büyük sorumluluğumuz olmalıdır. Adalet hizmeti veren ve hizmeti alan için de kalitenin ön şartı kaliteli fiziki bir ortam sağlanmasıdır. Maalesef Baro Başkanımızın da belirttiği gibi Aydın özelinde adliye hizmetlerinde önümüzdeki en büyük engel adliye hizmet binasının fiziki şartlarının yetersizliğidir. Bu yargı yılında öncelikli görevimiz, bu sorunun aşılması, çalışanlar ve vatandaşlarımızın adalet kavramına yakışır bir adalet binasına kavuşması olacaktır. Adalet uğruna şehit olan meslek büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyor, yeni adli yılımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Aydın Valiliği önünde düzenlenen törene Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşad Mutlu, Aydın 2. İdare Mahkemesi Başkanı Murat Akkaş, Aydın Baro Başkanı Anıl Yetişkin ile avukatlar ve adliye personelleri katıldı.

