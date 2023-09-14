Milli Mücadele döneminin önemli kahramanlarından olan Yörük Ali Efe’nin evinin de bulunduğu Yenipazar’da, ata mirası eşyaları, belgeleri gün yüzüne çıkarmak ve kentin hafızasını oluşturmak için harekete geçildi. İlçe tarihini gelecek nesillere aktarabilmek hedefiyle “Hafıza İstasyonu” adıyla kurulan müze, açılmak için gün sayarken müze içerisinde kurulacak olan kitap kafe için de kitap toplama kampanyası başlatıldı. Vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve gençlerin kendilerini geliştirerek vakit geçirebilecekleri bir yer olması hedefiyle açılacak olan kitap kafeye kitap bağışlamak isteyen vatandaşlar da topladıkları kitapları ilçe belediyesine teslim edebilecek.