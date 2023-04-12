Büyükşehir Belediyesi’nin ata tohumu projesi kapsamında Yenipazar’da bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bugün Yenipazar semt pazarında halk ile bir araya geldi. Başkan’a Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden eşlik etti. Topuklu Efe ve Yüsran, bir yandan alışveriş yapıp bir yandan sohbet etti.

Semt pazarında tezgahları tek tek dolaşan Topuklu Efe, esnafa hal hatır sorarak hayırlı işler diledi. Pazarcıların sorunları ve isteklerini dinleyen Başkan, gerekli çalışmaların yapılacağı sözünü vererek pazardan ayrıldı. Başkan Çerçioğlu pazar çıkışında fiyatların yüksekliği ile ilgili olarak “Hayat pahalı, vatandaş ne yapsın” yorumunda bulundu.

Yaşlı teyzenin sevgisi görülmeye değerdi

Pazarda karşılarında Topuklu Efe’yi gören vatandaşlar, Başkan’a büyük ilgi gösterdi. Yaşlı bir teyzenin Çerçioğlu’nun boynuna sarıldığı anlar bugün akıllara kazınan anlardan biri oldu.

Haber: Ebru Paksoy