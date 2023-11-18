Tahmini Okuma Süresi: dakika

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, SONAR Araştırma tarafından yapılan ankette Türkiye’nin “En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı” seçildi.ERZURUM (İGFA) - 10 yılda sayısız ödül alarak yerel yönetimde bir marka olan Başkan Mehmet Sekmen, yapılan ankette yüzde 64.3 oy oranıyla yine zirveye adını yazdırdı.

Kentsel dönüşümden çevreye, tarihi projelerden istihdam ve üretime, pandemiyle mücadeleden modern şehirleşmeye varıncaya kadar her alanda başarıdan başarıya koşan Başkan Sekmen, Cumhur İttifakı'nın ‘En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı’ seçildi.

Türkiye geneli yüz yüze yapılan ankette vatandaşlar tercihini Mehmet Sekmen’den yana kullandı. Başkan Sekmen’in birinci olduğu ankette yüzde 63.9 oy oranıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ikinci, yüzde 53.8 ile de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün üçüncü oldu.