Turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte nüfus yoğunluğu artan Kuşadası'nda trafik ekipleri denetimleri arttırdı. Sabah saatlerinde rutin kontrollerde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüsün şoförünün alkollü çıkması herkesi şaşırttı. Direksiyon başında gözaltına alınan sürücü karakola götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 11.00 sıralarında Candan Tarhan Bulvarı'nda denetim yapan trafik ekipleri şüphelendikleri 09 M 3598 plakalı şehir içi minibüsü durdurdu. Yolcu dolu minibüste yapılan inceleme sonrası hareketlerinden şüphe edilen dolmuş şoförü S.Ç.'ye alkol testi yapıldı. Test sonucu 1.29 promil alkollü çıkan şoför minibüsten indirilerek ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Şoförün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 4 bin 64 lira da para cezası uygulandı. Ayrıca S.Ç.'nin karakolda ifadesi alındıktan sonra 2 yıl hapis cezası istemiyle savcılığa sevk edileceği öğrenildi.