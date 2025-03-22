Zafer Partisi, CHP'nin sokağa çıkma ve eylem çağrısına olumsuz yanıt vererek, "DEM Partisi’nin Saraçhane önünde oluşan eylemlere katılım kararı aldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Partimizin yönetici ve üyelerinin, DEM Partisi’nin katıldığı, provokasyonlara açık bir ortamda bulunması mümkün olamayacağından; teşkilatlarımızın CHP’nin bu tip toplantılarına katılamayacağını üzülerek kamuoyuyla paylaşmak zorundayız." denildi.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın gözaltı ve tutukluluk sürecinde, hem kendisinden hem de partimizden desteğini esirgemeyen CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel başta olmak üzere, tüm CHP camiasına tekrar teşekkürü bir borç biliriz. Bu arada, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinde Genel Başkanımızla defalarca görüşme isteğinde bulunması ve Genel Başkanımızın evine ABB Genel Başkanı Sayın Mansur Yavaş ile yaptığı ziyaretin de gönül borcunu kalbimizde hissediyoruz.

Zafer Partisi olarak, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçilerinin oluşturduğu, Cumhuriyet ideallerini ve hukukun üstünlüğü ilkesini kabul etmiş, Anayasa ve kanunlarımıza bağlılığı içselleştirmiş bir partiyiz.

Bu hükümetin yarattığı hukuksuzluk ortamında, Atatürk ve 1924 Anayasası esaslarında buluşabileceğimizi düşündüğümüz CHP’yi de yaşadıkları bu süreçte; Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ gönderdiği mesajlarla, Genel Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Genel Başkan Yardımcılarımız ve teşkilatlarımızla da bizzat İstanbul ve çeşitli illerde destekledik.

Ancak bugün itibarıyla ortaya çıkan tabloda, DEM Partisi’nin Saraçhane önünde oluşan eylemlere katılım kararı aldığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Partimizin yönetici ve üyelerinin, DEM Partisi’nin katıldığı, provokasyonlara açık bir ortamda bulunması mümkün olamayacağından; teşkilatlarımızın CHP’nin bu tip toplantılarına katılamayacağını üzülerek kamuoyuyla paylaşmak zorundayız.

Bunun dışında, ortaya çıkan hukuksuzluklarla ilgili olarak CHP ile yan yana mücadelemizi sürdüreceğimizi; ülkemizin yeniden güçler ayrılığı olan bir demokratik hukuk devletine dönmesi ve bu iktidardan kurtulması konusunda kararlı olduğumuzu kamuoyuna saygıyla arz ederiz." denildi.