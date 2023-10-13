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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak 50 proje başvurusu yapılmış olup 38 proje destek almaya hak kazanarak %76 oranında bir başarı elde edildi. Ziraat Fakültesi kapsamında yapılan proje başvurularının 3 tanesi desteklenmeye uygun bulundu.

Bitki Koruma Bölümü Araş. Gör. Dr. Yunus Korkom’un danışmanlığını yaptığı, yürütücülüğünü Safiye Sevde Ünal’ın üstlendiği “Sebzelerde Çökerten ve Kök Çürüklüğü ile Mücadelede Kullanılan Bazı Fungisitlerin In vitro Koşullarda Yerel Trichoderma Türlerine Etkisinin Belirlenmesi” başlıklı proje,

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Doç. Dr. Tendü Hilal Göktuğ’un danışmanlığını yaptığı, yürütücülüğünü Melisa Gedikli’nin üstlendiği “Akçay Ve Altınoluk (Balıkesir) Kentsel ve Yarı Kentsel Plajlarının Rekreasyon Kalitesinin Belirlenmesi” başlıklı proje,

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Doç. Dr. Ebru Ersoy Tonyaloğlu’nun danışmanlığını yaptığı, yürütücülüğünü Doğa Oğuz’un üstlendiği “Kentsel Isı Adası Etkisinin Hafifletilmesinde Peyzaj Deseni ve Yeşil Alanlar: Efeler/Aydın Örneği” başlıklı proje, destek almaya hak kazandı.

Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, “Projelerde danışman olarak yer alan hocalarımızı ve proje ekibinde yer alan öğrencilerimizi kutluyorum. Elde ettiğiniz bu başarı diğer öğrencilerimize de örnek olacaktır. Bu tecrübe sadece eğitiminizde değil, mezun olduktan sonra da bilimsel çalışmalarınıza ışık tutarak farklı bir boyut kazandırmada önemli katkı sağlayacaktır. TÜBİTAK desteğinin yanında projenize katkı verebileceğimiz her türlü durumda fakülte olarak her zaman yanınızdayız.” dedi.