İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner’in mesajı şöyle;

“Tarihin tozlu raflarında işçilerin dayanışması ve hiçbir şekilde dil, din, mezhep ve ırk gözetmeksizin birlikte haklarını aramak için mücadele etmesi yolumuza ışık tutuyor. İşçinin alın terinin karşılığını alması günümüz Türkiyesi’nde kaçınılmazdır. 14 Mayıs’ta Millet İttifakı’nın iktidarında; çalışanlar üzerindeki vergi ve sigorta prim yükünü indirerek, kamu çalışanları arasında ücret ve maaş adaletini sağlayacağız. Mültecilerin kaçak yollarla çalışması konusunda tavizsiz ve etkin mücadele edeceğiz. Memleketimize değer katan hiçbir emekçi kardeşimizin alın teri karşılıksız kalmayacak. Çocuk işçi çalıştırılmasını engelleyeceğiz. Millet İttifakı’nın iktidarında hiçbir çocuk çalışmak zorunda kalmayacak. Asgari maaş konusunda düzenleme yaparak işçi kardeşlerimizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz. En düşük işçi maaşının açlık sınırının altında olması kabul edilemez. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. 14 Mayıs’ta işçi haklarını geri alacak, memleketimiz kazanacak.”