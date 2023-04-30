AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Mustafa Abak, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Nazilli’de CHP Aydın Milletvekili Adayı Bülent Tezcan’ı hedef aldı. Burada kalabalığa seslenen AK Partili Abak, Tezcan’ın geçtiğimiz hafta HDP çadırını ziyaret ettiğini söyleyerek “CHP, terör örgütü PKK ile iç içedir” sözlerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın ise Mustafa Abak’ın bu sözlerine cevabı gecikmedi.

İşte Bülent Tezcan’ın AK Partili Abak’ı kastederek yaptığı açıklama:

“Bu kişi ya siyaset acemisidir ya da bir yalancıdır!”

“AK Parti Aydın Milletvekili bir aday Aydın kent meydanında, HDP çadırını ziyaret ettiğime ilişkin açıklamada bulunarak ucuz bir algı operasyonu peşindedir.

Aydın Adnan Menderes Bulvarı’ndaki esnaf ziyaretimiz öncesi kent meydanındaki bütün partilere nezaket gereği kolaylıklar diledim. Bu partiler içerisinde AK Parti, MHP, Yeniden Refah Partisi ve Yeşil Sol Parti de bulunmaktadır. Bunu çadırınızda bulunan gençlerinize sorabilirsiniz ya da paylaşacağımız fotoğraflarda da görebilirsiniz.

Mesela, bu ziyaretlerde Ak Parti çadırlarında Hizbullah’ın izlerini aramadım. Bu kişi ya siyaset acemisidir ya da bir yalancıdır. Ayrıca terör örgütleriyle iş tutan bir siyasi yapı arıyorsanız, çok uzakta aramayın. Türk bayrağını içine sindirememiş bir siyasi partiyle aynı pusulada bulunan ve aynı çatıya oy isteyenler sizsiniz!

İttifak ortağınız Hüda Par Genel Başkanı’nın, Türk bayrağımıza ilişkin yaptığı açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunun yanı sıra yıllar önce protokol olarak katıldığım HDP kongresini işaret ederek eleştirmişsiniz ancak HDP kongresine Genel Başkanınız Erdoğan’ın mesaj yolladığını da biraz araştırırsanız görürsünüz. Belli ki bütün Türkiye’de parti olarak kaybetme korkusu içerisinde, iftiralardan örülmüş küçük siyasi hesaplar peşindesiniz. Küçük siyaset hesabı yapanların büyük siyaset insanı olduğu görülmemiştir.”

Haber: Ebru Paksoy