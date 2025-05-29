Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Fiziksel Enerji Akış Hesapları’nı yayımladı. Toplam enerji akışı 19.384 petajul olarak hesaplanırken, enerji ürünlerinin yüzde 53,3’lük payla en büyük kaynak olduğu belirtildi. İmalat sanayi, enerji kullanımında başı çekti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin enerji akış verilerini kamuoyuyla paylaştı. Fiziksel enerji akış hesaplarına göre, 2023’te toplam enerji akışı 19.384 petajul olarak kaydedildi.

Enerji kaynakları arasında enerji ürünleri yüzde 53,3 ile en büyük payı alırken, enerji artıkları yüzde 36,4, doğal enerji girdileri ise yüzde 10,3 paya sahip oldu.

Enerjinin varış yerleri incelendiğinde, ekonomik faaliyetler yüzde 52,2 ile en büyük payı aldı. Hanehalklarının enerji tüketimi ise yüzde 9,1 olarak hesaplandı. Ekonomik faaliyetler içinde imalat sanayi, yüzde 41,2’lik payla enerji kullanımında lider konumda yer aldı.

NİHAİ ENERJİ KULLANIMI 5.527 PETAJUL

2023’te enerji ürünlerinin nihai kullanımı 5.527 petajul olarak gerçekleşti. Hanehalkları, nihai enerji kullanımının yüzde 32,1’ini oluştururken, ekonomik faaliyetler içinde imalat sanayi yüzde 31,8, ticaret, hizmetler ve kamu sektörü ise yüzde 23,1 pay aldı.

PETROL ÜRÜNLERİ İLK SIRADA

Nihai enerji kullanımında petrol ürünleri yüzde 40,9 ile en çok tüketilen enerji türü oldu. Bunu, yüzde 22,2 ile elektrik, yüzde 21,9 ile doğal gaz, yüzde 8,4 ile kömür ürünleri, yüzde 5,1 ile ısı ve yüzde 1,6 ile diğer ürünler izledi.