Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, taşınmaz satımı ve kiralanması süreçlerinde vergi kaçakçılığını tespit etmek için Mekânsal Veri Analiz Sistemi (MEVA)’nın devreye alındığını duyurdu. Sistem, kayıt dışılığı azaltmayı ve gönüllü uyumu artırmayı hedefliyor.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen Mekânsal Veri Analiz Sistemi (MEVA) ile taşınmaz alım-satım ve kiralama işlemlerinde vergi yükümlülüklerinin tespitine başlandığını açıkladı.

Bakan Şimşek, sistemin tapu kayıtları, banka kredileri ve ilanlar gibi birden fazla veriyi eş zamanlı analiz ederek denetim süreçlerini daha etkin hale getirdiğini belirtti.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1927687652569907620

16 BİN TAŞINMAZ TARANARAK 9 BİN 150 KİŞİDEN AÇIKLAMA İSTENDİ

MEVA sistemiyle 2025 yılında 16 binden fazla taşınmaz incelendi. Tapuda beyan edilen değer ile gerçek alım-satım bedeli arasında fark bulunan 9 bin 150 kişiden açıklama talep edildi. Bu taramalar sonucunda 5,9 milyar TL’lik vergi ve harç farkı tespit edildi. Bakan Şimşek, MEVA’nın kısa süre içinde ülke genelindeki tüm vergi dairelerinde kullanılmaya başlanacağını vurguladı. Bakan Şimşek, uyum göstermeyenler için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.